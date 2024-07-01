Mersin'de Yazlık Sitede Tartışma: Güvenlik Görevlisi Site Sakinini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Yazlık Sitede Tartışma: Güvenlik Görevlisi Site Sakinini Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin\'de Yazlık Sitede Tartışma: Güvenlik Görevlisi Site Sakinini Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yazlık sitede çıkan tartışmada güvenlik görevlisi, site sakini olan bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik görevlisi jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

01.07.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt (35), tartıştığı site sakini Sezer Soner Aktaş'ı (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş ile kendisini uyaran sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Aktaş'ın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, ardından güvenlik görevlisinin Aktaş'a saldırıp, bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Erdemli, Mersin, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Yazlık Sitede Tartışma: Güvenlik Görevlisi Site Sakinini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:57:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Yazlık Sitede Tartışma: Güvenlik Görevlisi Site Sakinini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement