Mersin\'de Yol ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde bin 250 metre uzunluğunda yol ve kaldırım yenileme çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde önemli cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İnönü Caddesi ile Paşa İni ve Fora Sokaklar, yol yenileme ve kaldırım düzenlemeleriyle modern bir görünüme kavuşturuldu.

Özellikle otel ve iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu, aynı zamanda birçok kırsal mahalleye bağlantı sağlayan İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Bin 250 metre uzunluğunda yol ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdik"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nde görev yapan Silifke Yol Birim Sorumlusu Kazım Şenel, "Yaklaşık bin 250 metrelik yol ağında Paşa İni, Fora ve İnönü Caddeleri'nde kaldırımlı asfalt çalışmamız bitti. Burası turistik bir bölge olduğu için özellikle yaz aylarında nüfusu artıyor. İnönü Caddesi, aynı zamanda kırsal bölgelerimize giden ve yukarıdaki mahalleleri de taşıyan bir ana yol. Paşa İni'nde, kaldırım ve yağmur suyu drenaj hatlarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.