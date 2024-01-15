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Mersin'deki okullarda Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Mersin'deki okullarda Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için saygı duruşu yapıldı

Mersin'deki tüm okullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Törende Vali Ali Hamza Pehlivan, askeri yetkililer, Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Vali Pehlivan öğrencilere Türk bayrağı verdi.

Mersin\'deki okullarda Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için saygı duruşu yapıldı
15.01.2024 - 10:07,
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MERSİN'deki okullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda Mersin'deki tüm okullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Yenişehir Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende ilk olarak 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı ile şehitlerin ismi okundu. Daha sonra Vali Pehlivan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Vali Pehlivan, öğrencilere Türk bayrağı verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'deki okullarda Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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