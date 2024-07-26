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Mersin'deki sağanak araç trafiğini de olumsuz etkiledi

MERSİN - Mersin'de temmuz ayında etkili olan yaz yağmuru, kent genelinde trafik sorunlarına yol açtı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın etkisiyle D-400 Karayolu üzerinde, özellikle Karaduvar Kavşağında büyük su birikintileri oluşurken, yaklaşık 1.5 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Trafik polisleri, su birikintilerinin olduğu noktalarda araçları başka güzergahlara yönlendirerek trafik sıkışıklığını azaltmaya çalıştı. Su birikintisi içinde mahsur kalan bazı araçlar ise bir süre kurtarılmayı bekledi. Su birikintileri nedeniyle bir ambulans, normal güzergah yerine farklı bir yoldan geçmek zorunda kaldı.

Sıkışan trafikte mahsur kalan Murat Yüksel, 10 dakikadır yolda beklediğini belirterek, "Aşırı yağan yağmur nedeniyle yollar tıkandı. Yaklaşık bir senedir buradayım ve yolları bilmediğim için alternatif bir yol bulamadım" dedi.