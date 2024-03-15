Mersin Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mersin Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü

Mersin Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle villada hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

15.03.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü.

Çağdaşkent Mahallesi'ndeki villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle villada hasar oluştu.

Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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