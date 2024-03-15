Mersin Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü.
Çağdaşkent Mahallesi'ndeki villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle villada hasar oluştu.
Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek yarışmaya veda etti. Diskalifiye olan Sema Aydemir ise elenen Pınar'a gönderme yaparak 'Allah'ım çok şükür' repliğini paylaştı.
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 22. bölümü Cuma akşamı 17:00'da sizlerle. Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriyle ilgili detayları bu akşam 17:00'da öğrenebilirsiniz.
FCC, geniş bant internet kavramını yeniden tanımlayarak artık 100 Mbps indirme, 20 Mbps yükleme hızı altındaki hızları geniş bant olarak değerlendirmeyeceğini duyurdu. FCC, gelecekte 1 gigabit indirme ve 500 megabit yükleme hızlarını geniş bant için yeni bir standart olarak hedefliyor. Ancak rapora göre, 24 milyon Amerikalının uydu dışı 'sabit karasal geniş bant hizmetine' erişimi yok ve 45 milyon Amerikalı da yüksek hızlı bağlantıya sahip değil. Türkiye'de ise bu düzenlemenin etkisi beklenmiyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir dükkanın önündeki motosikleti çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. İçeride bulunan kadın şüpheliyle birlikte hareket eden şüphelilerden 2'si tutuklandı. Polis, dükkanda yapılan aramada uyuşturucu ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
Malatya'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi. Programda 2. Ordu Bando Takımı ve üniversitenin mehteran takımı çeşitli ezgiler seslendirdi. Tümgeneral Tuncay Altuğ, Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve gazi derneklerinin temsilcileri de etkinliğe katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ekonomik sorunlarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlık sorunlarının acil çözüm beklediğini belirtti. Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, gazilere gereken desteğin verilmesini talep etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına sokak hayvanı teslim eden bir hayvansever, Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek güvenlerini ifade etti.
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