Mersin Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Irak'ta terörle mücadele için anlaşmalar yapıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.