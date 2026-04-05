Mercan Bilim Merkezi'nde Yer Alan Planetaryum ile Mersinli Çocuklar Evreni Keşfediyor

05.04.2026 13:06  Güncelleme: 16:02
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ndeki modern planetaryum, 120 kişilik kapasitesiyle evrenin derinliklerine yolculuk yapmaya olanak tanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 195 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bilime ilgiyi artırmayı hedefliyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, bünyesinde yer alan planetaryum ile çocuklara evrenin kapılarını aralıyor. Modern teknolojik altyapısı ve zengin içerikleriyle dikkati çeken planetaryum, her yaştan ziyaretçiyi bilimle buluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan Bilim Merkezi'ndeki planetaryum, Türkiye'nin en geniş oturum kapasitesine sahip planetaryumlardan biri olma özelliği taşıyor. Planetaryumlarda özel gereksinimli bireyler için ayrılmış alanlarla birlikte toplam 120 koltuk bulunuyor. Düzenli olarak film gösterimleri gerçekleştirilen planetaryum aynı zamanda astronomi sınıfı olarak da kullanılıyor. Planetaryum'da gezegenler, yıldızlar ve uzay temalı içeriklerin yanı sıra iklim, çevre ve doğa konularını ele alan filmler de yer alıyor.

Bugüne kadar 195 bin ziyaretçi ağırlandı

Açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan planetaryum, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 195 bin ziyaretçiyi ağırlayan planetaryum, sunduğu deneyimlerle bilime ilgiyi artırmaya katkı sağlıyor. Özellikle çocukların merak duygusunu harekete geçiren etkinlikler, hayal gücünü beslerken bilimle güçlü bir bağ kurulmasına da katkı sunuyor.

"Planetaryumda bugüne kadar yaklaşık 195 bin ziyaretçiyi ağırladık"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde görev yapan Astronom, Planetaryum ve Bilim İletişimcisi Merve Oylum, Mercan Bilim Merkezi'nde yer alan ve ziyaretçilerin ilgiyle karşıladığı planetaryumun Türkiye'nin en geniş oturumuna sahip planetaryumlardan biri olduğunu anlatarak, "Burada film gösterimleri düzenliyoruz. Aynı zamanda astronomi sınıfı olarak da kullanıyoruz. Gezegenler, yıldızlar, uzayın yanı sıra iklim, çevre ve doğa temalı filmlerimiz bulunuyor. Okul öncesi gruplardan yetişkinlere kadar her yaşa yönelik filmimiz var. Bu filmlerin İngilizce dil destekleri de bulunuyor. Mercan Planetaryumu sahip olduğu bu teknolojik altyapı ve zengin içeriğiyle açıldığı günden bu yana hem Mersin halkı tarafından hem de çevre illerden gelen vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 195 bin ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

"Burada çocuklar bilimin ışığında evrenin derinliklerine unutulmaz bir yolculuğa çıkıyorlar"

Oylum, planetaryumda çocukları bilimin ışığında evrenin derinliklerine unutulmaz bir yolculuğa çıkardıklarını ve inanılmaz bir deneyim yaşadıklarını dile getirerek, "Mercan Planetaryum ile merak uyandırıyor, hayal gücünü besliyor, bilime yönelik güçlü bir bağın oluşturulmasına aracılık ediyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı buraya gelen ziyaretçilerimizin hepsi memnuniyetle ve buraya tekrar gelmeyi isteyerek buradan ayrılıyorlar. Burası evreni keşfetmek isteyen herkes için açık bir kapı. Gelmek isteyen herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Mercan Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklardan bazıları da şunları dile getirdi:

-Azra Uzun: Bir sürü şey öğrendim, birçok şey gördüm. Zaten biz bu konuları işlemiştik. Ama daha yakından görmek çok güzel oldu benim için. Gezimizin sonunda da planetaryuma girdik. Kocaman bir gökyüzü gibiydi. Bir tane arkadaşımızın uzaydaki macerasını anlatıyordu. Mars, Jüpiter, Dünya, hepsini gösterdi. Uzay atmosferin olmadığı yıldızlarla çevreli bir yer."

-Hira Tuana Aydın: "Elektrik konularında tasarruf etmeyi öğrendik. Cam atıklarını ayırmayı öğrendik. Sonra hava kirliliğini temizlemeyi öğrendik. Güzel geçti. Planetarum'da film izledik. Bir tane kaşifin maceralarını anlatıyordu."

-Deniz Atar: "Benim için eğlenceliydi. Bize buranın kapılarını açan büyüklerimize teşekkür ederiz. İlk kez geldim ve güzel bir yerdi. Fen Bilimleri dersi benim en sevdiğim derslerden biri. Biz bu konuları işledik ama bir film izleyerek ve o filmin içindeymiş gibi hissederek daha güzel oldu. Benim eğlenceli ve eğiticiydi."

-Ilgın Ada Öztürk: "Planetaryuma girdik ve orada uzayla alakalı şeyler izledik. Gezegenlerle ilgili şeyler dinledik. Gökyüzüne bakar gibi izledik. Sanki uzayın içindeydik. Çok beğendim. Burası çocuklar için çok güzel. Herkes buraya gelsin, bilgilensin, eğlensin."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Kültür, Güncel, Bilim, Çevre, Son Dakika

