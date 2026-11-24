Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gün önce kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mümine Kılıç'a ormanlık alanda ulaşıldı.

Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Kılıç'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürdü.

AFAD, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Erdemli Belediyesi ekipleri, bölgede karadan ve havadan inceleme yaptı.

Çalışmalarda insansız hava aracı ve kadavra arama köpeklerinden de yararlanıldı.

Ekipler, Alzheimer hastası kadını, ikamet adresinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Mümine Kılıç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.