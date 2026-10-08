Mersin Erdemli\'de Atilla Taş\'ın kızı Sezen Taş iddiaya göre 14\'üncü kattan düşüp öldü

ŞARKICI Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.