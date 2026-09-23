Mersin Erdemli\'de tankerin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Mersin Erdemli'de tankerin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücü M.A. yönetimindeki tanker, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü M.A. gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
M.A. yönetimindeki 31 AUD 767 plakalı tanker, Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Pakize Aksay'a çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aksay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksay'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü M.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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