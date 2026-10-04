Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toroslar'da MTSO seçim güvenliğini inceledi - Son Dakika
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Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toroslar'da MTSO seçim güvenliğini inceledi

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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, MTSO komite seçimleri kapsamında Toroslar'da alınan güvenlik tedbirlerini inceledi. Aktaş, görevli personelle görüştü; MTSO Başkan Vekili Cem Bucuge ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile aday tanıtım stantlarını gezdi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) komite seçimleri kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini inceledi.

Aktaş, MTSO Meslek Komitesi ile meclis asil ve yedek üye seçimlerinin yapıldığı Toroslar İlçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Seçimde görevli personelle görüşen Aktaş, güvenlik tedbirlerini inceledi.

Aktaş, daha sonra MTSO Başkan Vekili Cem Bucuge ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile adayların tanıtıldığı stantları gezdi.

Kaynak: AA
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