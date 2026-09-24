Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toroslar\'da öğrencilerle buluşup esnafı ziyaret etti

Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toroslar'da öğrencilerle buluşup esnafı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi kapsamında Toroslar'daki Eyüp Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Aktaş, okulun kolluk ve bahçe görevlileriyle görüşüp çevre esnafını da ziyaret etti.
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Toroslar ilçesindeki lisede öğrencilerle bir araya geldi.
Aktaş, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Eyüp Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Sınıfları gezen Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Okulun kolluk ve bahçe görevlileriyle de görüşen Aktaş, daha sonra çevredeki esnafı ziyaret etti.
Kaynak: AA
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