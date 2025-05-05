Mersin'in Tarsus İlçesinde Yeni Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Altaylılar, Yeşil ve Bolatlı mahallelerindeki yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda MESKİ, üç mahalleye yeni atık su altyapısı kazandırmış oldu.

Tarsus ilçesinde yeni imara açılan yollarla birlikte yapılan inşaat alanları dolayısıyla bölgede altyapı ihtiyacının oluşması üzerine harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, kısa sürede gerekli çalışmaları başlattı. MESKİ, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde Altaylılar, Yeşil ve Bolatlı mahallelerinin kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamlayarak, üç mahallenin yeni yerleşim bölgelerine atık su altyapısı kazandırdı.

"Altyapısı tamamen yapılmış durumda"

Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara, Tarsus'un en eski mahallelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "İmar uygulamasıyla birlikte yeni yerleşim alanları açıldı. Bu yerleşim alanlarımızda en büyük sorunlarımızdan birisi altyapıydı. Altyapı olmadığı için asfalt çalışması yapılamıyordu. Hemen MESKİ ekiplerine bu konuyu bildirdiğimde planlama dahilinde orada altyapı çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımız rahata kavuştu. Orada çok ciddi problemler vardı. Şu an altyapısı tamamen yapılmış durumda. Bu altyapıdan dolayı duayen bir belediyeci olan Sayın Vahap Seçer'e ve MESKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

MESKİ'nin Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde altyapı imalatı işi kapsamında ise Kulak, Bahşiş, Yeşiltepe mahallelerine yağmur suyu ve Limonlu Mahallesi Lale Sokak üzerinde kanalizasyon döşeme çalışmalarının yapılması planlanıyor.