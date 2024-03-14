Mersin Kıyılarında Göçmen Denizanası Alarmı - Son Dakika
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Mersin Kıyılarında Göçmen Denizanası Alarmı

Mersin Kıyılarında Göçmen Denizanası Alarmı

Mersin kıyılarında Kızıldeniz üzerinden gelen göçmen denizanası (Rhopilema Nomadica) ölümleri artıyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, vatandaşları denizanasına temas etmemeleri konusunda uyardı. Denizanalarının erken gelmesinin küresel ısınmanın etkisi olduğunu belirten Kıdeyş, bu durumun deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini ifade etti.

14.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:44
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Mersin kıyılarında Kızıldeniz üzerinden gelen bir tür denizanası olan çok sayıda ölü "göçmen denizanası" (Rhopilema Nomadica) görülmeye başlandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, ölü denizanalarının olduğu bölgede incelemede bulundu.

Kıdeyş, gazetecilere, son günlerde çok sayıda denizanasının sahillere vurmaya başladığını söyledi.

Temas halinde sağlık kuruluşuna gidilmeli

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kıdeyş, "İnsana değdiğinde vücutta kızarıklık yapar. Mutlaka doktora ya da bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir. Denize girenler ya da sahilde görenlerin denizanasına dokunmaması gerekiyor." dedi.

Kıdeyş, Akdeniz sahillerinde görülen türün "göçmen denizanası" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu sıralar müthiş bir yoğunlukta. Antalya ve Rodos'tan haberler alıyoruz. Akdeniz sahillerinde çok fazla denizanası görülüyor. Balıklar 'plankton' dediğimiz canlıları yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Balıkların tüketeceği planktonları çok miktarda tüketiyorlar. Bu kıyının 200 metrelik alanında sahile ölü vurmuş 42 denizanası saydım. Her geçen gün artış sağlıyorlar. Bunlar deniz ekosistemini etkiliyor."

"Bu kadar erken gelmelerini beklemiyorduk"

Denizanalarının şubattan itibaren görülmeye başlandığını aktaran Kıdeyş, şunları kaydetti:

"Bu kadar erken gelmelerini beklemiyorduk. Bunda küresel ısınmanın da mutlaka etkisi vardır ancak türün adaptasyonu da gerçekleşmiş. Yılın büyük bir çoğunluğunda bu tür denizanası çok miktarda çoğalabiliyor. Akdeniz'de bunun yanında son yıllarda daha çok görmeye başladığımız diğer denizanaları da var. Bazıları çok daha zehirli. Sahile vuranlar çok büyük. Onların bazıları daha küçük. Görmeden üzerinize yapışabiliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Kıyılarında Göçmen Denizanası Alarmı - Son Dakika

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