Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, "Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke Projesi"Ni Sahada İnceledi

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke Projesi" kapsamında sahada incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Seçer, "Ağustos ayı itibarıyla tüm çalışmaları tamamlamış olacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Proje sahasında incelemelerde bulunan Seçer, MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir'den projede gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Mezitli ilçesinde Eski Mezitli Mahallesi'nde MESKİ'nin yaptığı içme suyu şebekesi isale hattı çalışmalarını denetlediklerinden söz eden Seçer, toplam 37 bin tonluk 3 adet su deposu yapıldığından bahsetti.

İsale hattı ve şebeke hattı dahil 165 kilometrelik bir çalışma olacağının da altını çizen Seçer, "Demode olmuş sistem yenilenmiş olacak. Mezitlili hemşehrilerimiz artık daha sağlıklı bir sistemde su içme ve kullanma imkanı bulacaklar" dedi.

Yapılan üç depoyla beraber; Berdan'dan, Dedekavak'tan ve Pamukluk isale hattı çalışmaları bittikten sonra da Pamukluk Barajı'ndan Mezitli bölgesine su alma imkanları olacağını vurgulayan Seçer, "Bu şu anlama geliyor; 3 ayrı kaynaktan su alabileceğiz ve 37 bin tonluk bir rezerv depomuz olacak. Bu da bu bölgede artık su kesilme olayının bazı münferit kesintiler dışında tarihe karıştığı anlamına geliyor" diye konuştu.

"Mayıs-haziran gibi çalışmalarımızı sona erdirmiş olacağız"

Projenin değerli bir çalışma olduğunu kaydederek, maliyetinin de yaklaşık 1.7 milyar TL olduğunu aktaran Seçer, bu çalışmayı yedi yıldır sürdürdüklerinden söz etti. İnşaatın bir yıldır devam ettiğini ama projelerin, finansmanının ve yapılan çalışmaların yaklaşık olarak altı yıllarını aldığını sözlerine ekleyen Seçer, "Mayıs-haziran gibi de çalışmalarımızı sona erdirmiş olacağız. Ama tahrip ettiğimiz yolların yapımı ve asfalt çalışmalarıyla beraber, artık Ağustos ayı itibarıyla tüm çalışmaları tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Mezitli halkına seslenen Seçer, "Bugüne kadar doğal olarak sizlere hizmet yaparken bir rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Ama tamamı sizler ve Mersin için. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Mezitli'ye hayırlı olsun" dedi.

Söz konusu yapım işi kapsamında Mezitli ilçesine bağlı 75.Yıl, Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut altyapı tesisleri rehabilite edilerek vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmaları amaçlandı. Yapım işi kapsamında yapılması planlanan 165 kilometre içmesuyu hatlarının 110 kilometresi döşendi. 20 bin metreküp, 15 bin metreküp ve 2 bin metreküp kapasiteli içmesuyu depoları, Mezitli'de yaşayan tüm vatandaşlara kesintisiz hizmet verecek.