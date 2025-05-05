Mersin Otoyol Projesi 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Otoyol Projesi 2027'de Tamamlanacak

Mersin Otoyol Projesi 2027\'de Tamamlanacak

AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin 2027'de biteceğini duyurdu.

05.05.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, turizm bölgelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nin 2027'de tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Nebati, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, projenin Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'ndeki Çeşmeli- Kızkalesi kesiminde yürütülen çalışmaları inceledi.

Projede gelinen aşamaya ilişkin Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin'den bilgi alan Nebati ve beraberindekiler, çalışanlara kolaylık diledi.

Nebati, incelemenin ardından gazetecilere, kent için önemli yatırımları yerinde takip ettiklerini söyledi.

Özellikle yaz aylarında bölgede trafik yoğunluğu oluştuğunu belirten Nebati, "Bu kadar büyük trafik sıkıntısının yaşandığı yerde turizmle ilgili gelişimin normal seviyede olması zor gözüküyor. Onun için bu projeyle sadece ulaşımdaki bir problemi çözmekle kalmıyoruz aynı zamanda turizmin önemli bir ihtiyacını da karşılamış oluyoruz." dedi.

Nebati, projenin bölge açısından önemini vurgulayarak, "Kamulaştırma ile kültür ve tarıma zarar vermeme noktasındaki tüm problemleri aşarak giden bu çalışmanın 2027'nin haziran ayı itibarıyla bitecek olması bizim açımızdan çok büyük avantaj olacak." diye konuştu.

Projede 42 kilometrelik ana yolun yanı sıra 11 kilometrelik bağlantı yolunun da olduğunu dile getiren Nebati, güzergahtaki yolculuğun 2,5 saatten 18 dakikaya düşeceğini anlattı.

Nebati, projede 4 bin 353 kişinin çalıştığını ifade ederek, "Fiziki gerçekleşme de şu an itibarıyla hemen hemen yarısına gelmiş durumda. İnşallah Bakanlığımızın takibi, milletvekillerimiz ve ilgili kurumlarla yapacağımız hızlı ve yerinde incelemelerle projenin zamanında, hatta daha öncesinde bitirilmesi noktasında gayret göstereceğiz." dedi.

İncelemede AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş da yer aldı.

Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Yerel Haberler, Milletvekili, İnceleme, AK Parti, Ekonomi, Silifke, Erdemli, Çeşmeli, Ulaşım, Güncel, Taşucu, Turizm, mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Otoyol Projesi 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • carolyncampbell:
    Tell me what makes you feel desired. Tonight, I want to be your confidante, and explore that feeling with you. f1nd me on carolyncampbell_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Otoyol Projesi 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.