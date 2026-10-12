Mersin Silifke'de D-400'deki yolcu minibüsü ağaçlık alana devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin Silifke'de D-400'deki yolcu minibüsü ağaçlık alana devrildi, 17 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke'de sağanak altındaki D-400 kara yolunun Akdere mevkiinde yolcu minibüsü uçurumdaki ağaçlık alana devrildi. Devrilen araçtaki 17 kişi yaralanırken yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alana devrilen yolcu minibüsündeki 17 kişi yaralandı.
H.U'nun (57) kullandığı minibüs, sağanağın etkili olduğu D-400 kara yolunun Akdere mevkisinde uçurumdaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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