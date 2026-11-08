Mersin Tarsus\'ta çatı temizliği yapan 2 işçi 20 metreden düşerek yaşamını yitirdi

Mersin Tarsus'ta çatı temizliği yapan 2 işçi 20 metreden düşerek yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde alçı fabrikasının çatısında temizlik yaparken 20 metre yükseklikten düşen 2 işçi ağır yaralandı. İşçilerden biri hastanede kurtarılamazken, diğeri bugün yaşamını yitirdi; bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın çatısında temizlik yaparken dengelerini kaybederek düşen işçiler Ali Bolat (40) ile Ahmet D. hayatını kaybetti.
Olay, 6 Kasım'da ilçedeki Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı fabrikasının çatısında temizlik yapan işçilerden Ali Bolat ile Ahmet D., dengelerini kaybederek 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçileri ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolat'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.
Durumu ağırlaşan Ahmet D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet D. de bugün hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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