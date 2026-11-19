Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Hastanede tedaviye alınan 2 yaralıdan Pınar Oruç (42) da kurtarılamadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Özbek Mahallesi Çamtepe mevkisinde meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K.'nin kullandığı 01 ANB 453 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ayfer Evren'in (46) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ö.E. ve Pınar Oruç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayfer Evren'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Pınar Oruç da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.