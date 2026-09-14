Mersin Tarsus'ta sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Su altı polislerinin araması sonucu çocuğun cesedine ulaşıldı ve otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, A.K. (12) Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.
Akıntıya kapılan A.K. bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve su altı polisleri sevk edildi.
Su altı polisleri, sulama kanalında yaptıkları aramada A.K'nin cesedine ulaştı.
Ceset, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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