Mersin Tarsus'ta tütün işleme tesisinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Mersin Tarsus'ta tütün işleme tesisinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tütün işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin tesisteki yangına müdahalesi sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tütün işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevke dilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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