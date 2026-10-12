Mersin Tarsus\'ta tütün işleme tesisinde yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir tütün işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüştü Kazım Yücelen Caddesi'nde bulunan organize sanayi bölgesindeki tütün işleme tesisinde saat 10.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.