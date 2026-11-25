Mersin Tarsus'ta yabani otu yiyen iki kuzen hastaneye kaldırıldı, biri kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin toplamak için gittikleri bölgede topladıkları yabani otları yumurtayla yiyen iki kuzen rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan kuzenlerden biri doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde topladıkları yabani otu yiyen kuzenlerden biri öldü, diğeri yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi'nde zeytin toplamak için bölgeye giden kuzenler Durdane Oğmaç (55) ile Nuran Oğmaç (53), sabah kahvaltısı yapmak üzere topladıkları ısırgan ve yabani otları yumurta ile karıştırarak yedi. Kuzenler bir süre sonra rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kuzenler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durdane Oğmaç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Nuran Oğmaç'ın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?