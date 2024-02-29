Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Tarsus'ta Halk Buluşmaları Programında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Tarsus'ta Halk Buluşmaları Programında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Tarsus\'ta Halk Buluşmaları Programında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus'ta düzenlenen Halk Buluşmaları programında vatandaşlarla bir araya geldi. Pehlivan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek ve onlarla sohbet etmek amacıyla bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, Tarsus'un tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

29.02.2024 17:41
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus'ta "Halk Buluşmaları" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Pehlivan, Makam Camisi önünde düzenlenen programda, vatandaşların sorun ve taleplerini hem ilk ağızdan dinlemek hem de onlarla sohbet etmek amacıyla buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarsus'un tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir kent olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Tarsus'umuzun tarihi ve turistik yerlerini, ören yerlerini, ürettiği birbirinden değerli ürünlerini en iyi şekilde tanıtmak konusundaki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Pehlivan, ilçede çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Tarsus'ta Halk Buluşmaları Programında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Tarsus'ta Halk Buluşmaları Programında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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