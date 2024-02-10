Mersin ve Antalya\'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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MERSİN merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, 1'i sözde 'Şeriat hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheli tespit edildi. Mersin ve Antalya'da 2 ayrı operasyon düzenleyen jandarma, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalara ele geçirilen çok sayıda materyal ve dokümana da incelenmek üzere el kondu. Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.