Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Abdullah Özyiğit: "Belediyede Şu An Arama Yapılıyor" - Son Dakika
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Abdullah Özyiğit: "Belediyede Şu An Arama Yapılıyor"

10.04.2026 10:49  Güncelleme: 11:55
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yenişehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, aralarında memurların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yenişehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları, memurlar, belediyeye iş yapan isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Belediyede şu an arama yapılıyor. Arkadaşlarıma inanıyorum, güveniyorum" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında,aralarında belediye başkan yardımcıları, memurlar, belediyeye iş yapan isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu operasyonları biliyoruz. CHP'li belediyelere yönelik olduğunu biliyoruz. Belediyede şu an arama yapılıyor. Arkadaşlarıma inanıyorum, güveniyorum. Alınlarının akıyla bu süreçten çıkacaklar. Süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Özyiğit, aralarında memurların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu söyledi.

Son Dakika Güncel Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Abdullah Özyiğit: 'Belediyede Şu An Arama Yapılıyor' - Son Dakika

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Abdullah Özyiğit: "Belediyede Şu An Arama Yapılıyor" - Son Dakika
