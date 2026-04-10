Mersin Yenişehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Abdullah Özyiğit: "Belediyede Şu An Arama Yapılıyor"

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yenişehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları, memurlar, belediyeye iş yapan isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Belediyede şu an arama yapılıyor. Arkadaşlarıma inanıyorum, güveniyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu operasyonları biliyoruz. CHP'li belediyelere yönelik olduğunu biliyoruz. Belediyede şu an arama yapılıyor. Arkadaşlarıma inanıyorum, güveniyorum. Alınlarının akıyla bu süreçten çıkacaklar. Süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Özyiğit, aralarında memurların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu söyledi.