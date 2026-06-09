Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.

Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.