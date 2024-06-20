Mert Turak ve Özge Borak'ın başrolünde olduğu 'Kum Zambağı' filmi 5 Temmuz'da vizyonda

Güncel

(ANKARA) - Başrollerinde Mert Turak ve Özge Borak'ın yer aldığı "Kum Zambağı" filmi, 5 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Mehmet Demir Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını Koz Yapım'ın üstlendiği filmin fragmanı yayınlandı.

Kum Zambağı, Yunus ile karısı Afife'nin hüzünlü öyküsünü anlatıyor. Yunus, yıllarca beklediği ve adeta kutsayarak sevdiği Afife'ye derin bir aşkla bağlıdır. Eski kocasından gördüğü eziyetler sonrası yeni bir yuva arayan Afife, Yunus'a anlaşmalı bir evlilik teklif eder. Anlaşma gereği, Yunus Afife'yi kendisini sevmesi için zorlamayacak; Afife de aynı çatı altında, Yunus'un yanında olacaktır. Yunus ve Afife bu anlaşmaya uyabilecek midir?

Kum Zambağı çiçeğinden ilham alan film, izleyicilere etkileyici bir görsel bir zenginlik sunmayı hedefliyor. Çekimleri ağırlıklı olarak Adana'da bulunan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda gerçekleşen Kum Zambağı, sıradışı bir aşk hikayesine farklı bir pencereden bakıyor.