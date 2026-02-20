Meryem Ana Evi Direnişi Belgesel Oldu... "Biz O Günden Bugüne Direnmeye Devam Ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meryem Ana Evi Direnişi Belgesel Oldu... "Biz O Günden Bugüne Direnmeye Devam Ediyoruz"

20.02.2026 11:00  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk halkının Meryem Ana Evi direnişini anlatan “Ekonomik Kayyuma Direnenler” belgeselinin gösterimi, 25 Şubat Çarşamba günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapılacak. Gösterimin ardından “Yerel Yönetimler ve Kamusal Gelirler Üzerine” söyleşi düzenlenecek.  Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin elimizden alınması süreci bir direniş hikayesi olduğu gibi sonrasında can damarımız kesilmesine rağmen çalışma arkadaşlarımla gösterdiğimiz tüm çaba da aslına bakarsanız bu direniş hikayesinin bir parçası konumundadır. Biz o günden bugüne kadar direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz” dedi.

(İZMİR)Efes Selçuk halkının Meryem Ana Evi direnişini anlatan "Ekonomik Kayyuma Direnenler" belgeselinin gösterimi, 25 Şubat Çarşamba günü İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılacak. Gösterimin ardından "Yerel Yönetimler ve Kamusal Gelirler Üzerine" söyleşi düzenlenecek. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin elimizden alınması süreci bir direniş hikayesi olduğu gibi sonrasında can damarımız kesilmesine rağmen çalışma arkadaşlarımla gösterdiğimiz tüm çaba da aslına bakarsanız bu direniş hikayesinin bir parçası konumundadır. Biz o günden bugüne kadar direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Efes Selçuk halkının Meryem Ana Evi direnişini anlatan "Ekonomik Kayyuma Direnenler" belgeselinin gösterimi, 25 Şubat Çarşamba günü İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılacak. Efes Selçuk Belediyesi'ne uygulanan ekonomik kayyumu tüm yönleriyle anlatan belgeselin ardından, "Yerel Yönetimler ve Kamusal Gelirler Üzerine" bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşide Sengel, Soykan ve Aydın konuşacak

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye; Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, araştırmacı gazeteci Timur Soykan ve BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın konuşmacı olarak katılacak.

BirGün Gazetesi'nden Aycan Karadağ'ın hazırlayıp yönetmenliğini yaptığı belgeselde, Efes Selçuk'un Meryem Ana Evi Direnişi; halk, belediye emekçileri ve kent esnafı tarafından tüm yönleriyle anlatılıyor.

Sengel: "Biz o günden bugüne kadar direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz"

Efes Selçuk Belediyesi'nin Türkiye'de ekonomik kayyum uygulanan ilk belediye olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Meryem Ana Evi Otopark gelirleri 2024 yılının Kasım ayında Efes Selçuk Belediyesi'nden aslına bakarsanız Efes Selçuk halkının elinden alındı. Bu gelirler; 1970'lerden bu yana Efes Selçuk Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetler, sağladığı sosyal destekler, kurumun emekçilerine ödediği maaşlar olarak sadece belediye için değil, Efes Selçuk halkı için de hayati önem arz eden gelirlerdir. İşte biz Birgün Gazetesi'nin ev sahipliğinde bu gelirlerin elimizden sökülerek alınmasının hikayesini bir belgesel ve söyleşi ile tüm İzmir'e ve tüm Türkiye'ye anlatacağız. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin elimizden alınması süreci bir direniş hikayesi olduğu gibi sonrasında can damarımız kesilmesine rağmen çalışma arkadaşlarımla gösterdiğimiz tüm çaba da aslına bakarsanız bu direniş hikayesinin bir parçası konumundadır. Biz o günden bugüne kadar direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Kültür Sanat, Meryem Ana, Belgesel, Ekonomi, Güncel, Selçuk, İzmir, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meryem Ana Evi Direnişi Belgesel Oldu... 'Biz O Günden Bugüne Direnmeye Devam Ediyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:35:33. #7.11#
SON DAKİKA: Meryem Ana Evi Direnişi Belgesel Oldu... "Biz O Günden Bugüne Direnmeye Devam Ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.