Meryem Ana Evi Direnişi Belgesel Oldu... "Biz O Günden Bugüne Direnmeye Devam Ediyoruz"

(İZMİR) – Efes Selçuk halkının Meryem Ana Evi direnişini anlatan "Ekonomik Kayyuma Direnenler" belgeselinin gösterimi, 25 Şubat Çarşamba günü İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılacak. Gösterimin ardından "Yerel Yönetimler ve Kamusal Gelirler Üzerine" söyleşi düzenlenecek. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin elimizden alınması süreci bir direniş hikayesi olduğu gibi sonrasında can damarımız kesilmesine rağmen çalışma arkadaşlarımla gösterdiğimiz tüm çaba da aslına bakarsanız bu direniş hikayesinin bir parçası konumundadır. Biz o günden bugüne kadar direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Efes Selçuk halkının Meryem Ana Evi direnişini anlatan "Ekonomik Kayyuma Direnenler" belgeselinin gösterimi, 25 Şubat Çarşamba günü İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılacak. Efes Selçuk Belediyesi'ne uygulanan ekonomik kayyumu tüm yönleriyle anlatan belgeselin ardından, "Yerel Yönetimler ve Kamusal Gelirler Üzerine" bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşide Sengel, Soykan ve Aydın konuşacak

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye; Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, araştırmacı gazeteci Timur Soykan ve BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın konuşmacı olarak katılacak.

BirGün Gazetesi'nden Aycan Karadağ'ın hazırlayıp yönetmenliğini yaptığı belgeselde, Efes Selçuk'un Meryem Ana Evi Direnişi; halk, belediye emekçileri ve kent esnafı tarafından tüm yönleriyle anlatılıyor.

Sengel: "Biz o günden bugüne kadar direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz"

Efes Selçuk Belediyesi'nin Türkiye'de ekonomik kayyum uygulanan ilk belediye olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Meryem Ana Evi Otopark gelirleri 2024 yılının Kasım ayında Efes Selçuk Belediyesi'nden aslına bakarsanız Efes Selçuk halkının elinden alındı. Bu gelirler; 1970'lerden bu yana Efes Selçuk Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetler, sağladığı sosyal destekler, kurumun emekçilerine ödediği maaşlar olarak sadece belediye için değil, Efes Selçuk halkı için de hayati önem arz eden gelirlerdir. İşte biz Birgün Gazetesi'nin ev sahipliğinde bu gelirlerin elimizden sökülerek alınmasının hikayesini bir belgesel ve söyleşi ile tüm İzmir'e ve tüm Türkiye'ye anlatacağız. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin elimizden alınması süreci bir direniş hikayesi olduğu gibi sonrasında can damarımız kesilmesine rağmen çalışma arkadaşlarımla gösterdiğimiz tüm çaba da aslına bakarsanız bu direniş hikayesinin bir parçası konumundadır. Biz o günden bugüne kadar direndik, direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz."