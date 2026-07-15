Merz: AfD'nin Hükümete Gelmesini Engelleyeceğim - Son Dakika
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Merz: AfD'nin Hükümete Gelmesini Engelleyeceğim

15.07.2026 17:56
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Almanya Başbakanı Merz, AfD'nin hükümete gelmesine karşı her türlü önlemi alacaklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin hükümete gelmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Merz, Berlin'de başkent muhabirleriyle düzenlediği basın toplantısında, kendi yönetimindeki hükümetin eleştirilere rağmen ritmini bulduğunu belirterek, çeşitli alanlarda reformlar başlattığını, bunlardan bazılarının da hayata geçirildiğini ifade etti.

Almanya'nın doğusunda yer alan ve anketlerde AfD'nin birinci parti çıktığı Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde eylülde eyalet meclisi seçimlerinin düzenleneceğinin hatırlatılması üzerine Merz, buralarda Almanya'nın diğer birçok bölgesinden biraz farklı bir siyasi durumla karşı karşıya olduklarını ancak seçim kampanyalarının yeni başladığını anlattı.

Merz, bu iki eyalette AfD'nin mecliste çoğunluğu elde etmesini engelleyeceklerine yönelik umudunu koruduğunu dile getirdi.

AfD'ye karşı net bir tutuma sahip olduğunu vurgulayan Merz, bu tutumun AfD seçmenlerine değil, bu partinin yöneticilerine karşı olduğunun altını çizdi.

Bir gazetecinin Hollanda'da geçmişte aşırı sağcı bir partinin hükümete katıldığını ve başarısız olduğunu, bundan Almanya'nın ders çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya da Merz, "Almanya için bundan çıkaracağım ders yok, çünkü Almanya için durum farklı. Almanya'da aşırı sağcı bir parti hükümete gelirse bunun anlamı, Avrupa Birliği'ndeki (AB) başka bir ülkede yaşanmasından tamamen farklı olur. Bu, tarihimizle de ilgilidir." dedi.

Merz, bu yüzden bunun kendisi için bir ölçü, bir örnek veya öğrenme konusu olmadığına işaret ederek, "Almanya'da bunu (AfD'nin hükümete gelmesini) engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

AfD'ye oy verenlere de seslenen Merz, "Dikkatlice bakın. Nerede olursa olsun yalnızca sosyal medya faaliyetlerinden bilgilenmeyin, Alman hükümetinin neleri hayata geçirmeye çalıştığına da bakın." ifadesini kullandı.

Merz, ülkede barışı ve özgürlüğü korumaya ve ekonomik durumu iyileştirmeye çalıştıklarını, ülkeyi istikrara kavuşturmaya ve ileriye götürmeye çabaladıklarını anlattı.

ABD'ye, Almanya'daki seçimlere karışmama çağrısı

ABD'den Avrupa'daki göç karşıtı bazı siyasi gruplara mali destek sağlandığı yönünde iddiaların sorulması üzerine de Merz, "Her zaman, Amerikan seçimlerine karışmayacağımızı söyledim. Bunu her zaman da sürdürdük. Tersine ben de Amerikan hükümetinin veya hükümete yakın kuruluşların Almanya'daki seçimlere karışmasını istemiyorum." şeklinde konuştu.

Merz, Almanya'da siyasi partilerin ülke dışından finansman almasının yasa dışı olduğunu da kaydederek, "Özellikle dünyadaki dostlarımızın Almanya'da kendimize verdiğimiz yasal kurallara uyacağını varsayıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: AfD'nin Hükümete Gelmesini Engelleyeceğim - Son Dakika

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