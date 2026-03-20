Merz'den Orban'a Sert Eleştiri

20.03.2026 14:34
Almanya Başbakanı Merz, Orban'ın Ukrayna kredisi vetounu AB'nin sadakatine ihlal olarak değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Avrupa Birliği (AB) tarafından Ukrayna'ya verilmesi planlanan 90 milyar avroluk krediyi veto etmesinin "AB içinde sadakate yönelik ciddi bir ihlal olduğunu" ve AB'nin itibarına zarar verdiğini söyledi.

Şansölye Friedrich Merz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Merz, 19 Aralık 2025'te yapılan Avrupa Konseyi toplantısında söz konusu krediye ilişkin bir konsensüs sağlandığına işaret ederek "Ancak o dönem varılan mutabakatı şimdi Macaristan Başbakanı Viktor Orban feshetti. Böylece, Avrupa işbirliğimizin temel ilkelerinden birine aykırı davranıyor. Bu işbirliği, anlaşmalarla da düzenlenmiştir. Karşılıklı sadakat ve destek vermeyi taahhüt ettik ve bir kez verilen sözün karşılıklı olarak güvenilir olacağı konusunda mutabık kalmıştık." dedi.

Oybirliğiyle alınan kararların da yerine getirileceğine güvenebilecekleri bir noktaya geri dönmeyi arzu ettiğini aktaran Merz, "Bu, üye devletler arasındaki sadakate yönelik ciddi bir ihlaldir ve AB'nin bir bütün olarak hareket kabiliyetine ve itibarına zarar vermektedir." diye konuştu.

Zirvede yaşananları bu şekilde kabul etmediklerini belirten Merz, "Bunun, bu tekil olayın çok ötesine geçen sonuçları olacaktır. Bütçe hazırlığı ve bundan doğacak her şeyde, bu konuyu birbirimizle bir kez daha temelden konuşmak zorunda kalacağız. Benim izlenimim liderlerin bugün olanlardan derin bir öfke duydukları yönünde. Bu, AB'de büyük bir sadakatsizlik eylemidir ve benden daha uzun süredir burada olanların görüşüne göre, bugüne kadar bu şekilde bir şey yaşanmamıştır. Benim kesin inancım, bunun derin izler bırakacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.

Kendi ellerindeki kaynaklarla Ukrayna'ya destek olmaya çalışacaklarını dile getiren Merz, "Zaman açısından çok dar bir süre olacak ancak bir anlayış gösterileceğini ve bir gün bu krediyi kullandırtabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Bir gazetecinin Macaristan'ın Ukrayna'ya verilmek istenen krediyi veto etmesiyle artık oybirliği yerine nitelikli çoğunluğu getirme zamanının gelip gelmediğinin sorması üzerine Merz, şunları kaydetti:

"Nitelikli çoğunluğu getirmek o kadar kolay değil. Anlaşmalardan kaynaklanan düzenlemelerimiz var. Avrupa iç pazarını ilgilendiren her şeyi ya da neredeyse her şeyi, Konseyde nitelikli çoğunlukla kabul edebiliriz. Viktor Orban, buna hazır değildi ve bu nedenle onun yüzünden engellenmiş durumdayız."

" Orta Doğu'daki çatışmalar sona ermeli"

Şansölye Merz, Orta Doğu'daki çatışmalara da değinerek, bu çatışmaların mümkün olduğunca çabuk sona ermesini ve yeni bir barış düzenine geçilmesini istediklerini söyledi.

Merz, "Hepimiz çatışmaların mümkün olduğunca çabuk sona ermesini istiyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan şey, Orta Doğu için yeni bir barış düzenine geçmektir." dedi.

Bölgedeki çatışmanın kendilerini çok endişelendirdiğini yineleyen Alman Başbakan, İran'a, Hürmüz Boğazı'ndaki sivil deniz taşımacılığını daha fazla tehdit eden ve engelleyen her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu.

Macaristan, Ukrayna'dan geçen Drujba boru hattı üzerinden Rus petrolü sevkiyatlarının kesilmesi nedeniyle Ukrayna'ya verilmek istenen krediyi veto etmişti.

Macaristan'ın boru hattı üzerinden yeniden Rus petrolünün sevkiyatının başlanmasına kadar vetoyu kaldırması beklenmiyor.

Ukrayna ise boru hattının şu anda Rus hava saldırılarının etkileri nedeniyle kullanılamaz durumda olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

