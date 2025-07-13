Merz'den Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) için açıkladığı yüzde 30'luk gümrük vergilerinin uygulamaya konulması durumunda bunun ülkesinin ekonomisini derinden etkileyeceğini belirtti.

Merz, ARD televizyonunda yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, ekonomi politikası konusundaki çabalarımızın büyük kısmını geri plana atabiliriz çünkü bu her şeyi gölgede bırakacak ve Alman ihracat ekonomisini derinden etkileyecektir." dedi.

Bu büyüklükte gümrük vergilerinin uygulanmamasını sağlamak için seyahatler yaptığına değinen Merz, "Bunun için iki şey gerekiyor: Avrupa Birliği'nde birlik ve Amerikan Başkanı ile mantıklı görüşmeler." diye konuştu.

Merz, 1 Ağustos'a kadar kalan 2,5 haftanın bir çözüme ulaşmak için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerçekten yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.