Merz, Ukrayna'ya mali yardımın azaltılmaması için AB ülkelerine çağrı yaptı

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Ukrayna'ya yönelik mali yardımı azaltmamaları çağrısında bulundu.

Merz, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB bütçesine ilişkin müzakerelerde önemli bir döneme girildiğini aktaran Merz, bu müzakereleri birlikte hızlı bir şekilde sona erdirmek istediklerini söyledi.

Merz, bu bütçenin, geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini belirterek, "Şimdi buna Ukrayna'ya yönelik mali desteğimizin azaltılmaması dahildir. Bu bizim açımızdan kolektif Avrupa güvenliğiyle ilgili bir meseledir ve dolayısıyla hepimizin görevidir." dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın sunacağı yeni önerilerle bütçe taslağında değişiklik yapılmasını beklediğini vurgulayan Merz, bu değişiklikler olmadan müzakerelerin kısa sürede sonuçlanamayacağını kaydetti.

Merz, bütçede yeni önceliklerin belirlenmesi gerektiğini aktararak, "Bu hepimizin ortak iradesidir ve yeni öncelikleri belirlemek önceki önceliklerin geride kalması anlamına gelir. Eğer öncelikle savunma ve rekabet edebilirlik ise o zaman bu alanda geçmişte yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız lazım." diye konuştu.

"Ukrayna politikasını bütünüyle AB bütçesine yansıtmalıyız" diyen Merz, bu konuda farklı görüşler bulunduğunu, bunu mevkidaşı Magyar ile ele aldığını kaydetti.

Merz, AB'nin genişlemesinin de önemli bir konu olduğunu ifade ederek, aday ülkeler şartları yerine getirdiklerinde AB'nin de sözünü tutması gerektiğini dile getirdi.

Karadağ'ın katılım müzakerelerinin??????? son aşamaya geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Merz, Ukrayna ve Moldova ile tüm müzakere başlıklarının açılmasını istediğini kaydetti.