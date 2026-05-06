Merz ve Trump’ın İlişkisi İyi

06.05.2026 00:47
Almanya Başbakanı Merz, Trump ile ilişkilerinin iyi olduğunu, İran konusundaki eleştirileri yanıtladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki kişisel ilişkinin kendisi açısından "iyi durumda" olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, başkent Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile ilişkilerin son dönemde sertleştiği yönündeki eleştirilere değinen Merz, "Amerikan Başkanı ile benim aramdaki kişisel ilişki, en azından benim açımdan değişmedi, iyi durumda." dedi.

Merz, İran'daki çatışmalara ilişkin başından beri şüpheleri olduğunu vurguladı.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimalinin Avrupa ekonomisi ve enerji tedariki üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirten Merz, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının sonuçlarından ciddi şekilde muzdarip durumdayız." diye konuştu.

Merz, transatlantik ilişkilerin sürdüğüne işaret ederek, tarafların hala iyi iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Bir soru üzerine koalisyon hükümetinde zaman zaman yaşanan gerilimlere değinen Merz, tartışmalara rağmen hükümetin harekete geçme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Trump, Merz'i eleştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz'i eleştirerek, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, kendisinin, diğer ülkelerin İran ile ilgili çok daha önce yapması gerektiği şeyi yaptığını ileri sürerek, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı." demişti.

Kaynak: AA

