Merzifon'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merzifon'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı

Merzifon\'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, hizmet anlayışlarının devam ettiğini vurguladı. AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü ise ilçenin sorunlarına yönelik projeler hazırladıklarını ve halkın desteğini beklediklerini belirtti.

29.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet ve Taştan Sönmez Caddesi'ndeki merkezlerin açılış töreninde konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, hizmet anlayışlarının ilk günkü heyecanla devam ettiğini söyledi.

İlçeyi AK belediyecilikle buluşturacaklarını dile getiren Çilez, şunları söyledi:

"Hizmetlerimizin devam etmesi, Merzifon'umuzun gelişip, büyümesi için yerel iktidara ihtiyacımız var. Yerel belediyeler kılcal damarlar gibidir. Merzifon'da hizmetin yolunu sonuna kadar açalım. Beş yıl içerisinde Merzifon'umuzu uçuşa geçirelim. Teşkilatlarımızla sahadayız. Kadınlarımız, gençlik kollarımız, gece gündüz çalışıyor. Allah nasip ederse 31 Mart'ta, AK Parti belediyeciliği ile buluşacağız. Milletimiz ve şehrimiz için çok çalıştık. Bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü ise, ilçenin alt ve üstyapısı başta olmak üzere birçok sorununa yönelik projeler hazırladıklarını belirtti.

İlçeyi hak ettiği yere getirmek için çok önemli projeler hayata geçireceklerini anlatan Sütcü, "Bizi ön plana çıkartan mesele tevazu, samimiyet ve gayret. Merzifon halkı hizmet bekliyor. İlçemizin her yerini geziyor ve projelerimizi anlatıyoruz. Gönüllere dokunmak, asli işimiz olan gerçek belediyeciliğin inşası için kollarımızı sıvadık. Desteklerinizi bekliyorum."ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Hasan Çilez, AK Parti, Amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Merzifon'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement