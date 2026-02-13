Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi
13.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya 12 lise katıldı.

Yarışmada, Abide Hatun Anadolu Lisesi birinci olarak il genelinde düzenlenecek yarışmada ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara belgelerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, gençliğin bilgiyle, öz güvenle, milli ve manevi değerlerle yetişmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Yozgat, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi cesaretleri ve gayretleri için tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bilgiyle donanmış, değerlerine sahip çıkan gençlik, ülkemizin yarınlarını daha güçlü inşa edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:03:54. #7.11#
SON DAKİKA: Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.