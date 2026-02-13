İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya 12 lise katıldı.

Yarışmada, Abide Hatun Anadolu Lisesi birinci olarak il genelinde düzenlenecek yarışmada ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara belgelerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, gençliğin bilgiyle, öz güvenle, milli ve manevi değerlerle yetişmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Yozgat, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi cesaretleri ve gayretleri için tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bilgiyle donanmış, değerlerine sahip çıkan gençlik, ülkemizin yarınlarını daha güçlü inşa edecektir." ifadelerini kullandı.