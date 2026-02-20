Merzifon'da okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Merzifon'da okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

20.02.2026 13:59
?Amasya'nın Merzifon ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı programlar gerçekleştirildi.

Atatürk İlkokulu ve Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat öğrencilerle bir araya geldi.

Okul idarecilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Yozgat, öğrencilerle sohbet etti.

Yozgat, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getirerek, bu tür etkinliklerin değerler eğitimine katkı sunduğunu vurguladı.

Eğitim camiası olarak yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda değerlerine bağlı, vicdan sahibi ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Yozgat, "Maarifin Kalbinde Ramazan etkinlikleriyle öğrencilerimizin adalet, merhamet ve vatan sevgisi gibi köklü değerlerimizi yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çünkü güçlü bir gelecek, değerleriyle güçlü nesillerle inşa edilir. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı ve bereketli bir ramazan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde öğrenciler maniler okuyarak çeşitli gösteriler sahneledi.

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

