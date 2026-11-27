Merzifon'da Tarım ve Orman personeli, Sağlık Müdürlüğünden ilk yardım eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, kurum binasında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince ilk yardım eğitimi verildi. Genel ilk yardım bilgileri, olay yeri yönetimi ve kritik müdahale adımlarının anlatıldığı eğitimlerin diğer kurumlarda da süreceği bildirildi.
Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi yapıldı.
Kurum binasında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimde, genel ilk yardım bilgileri, olay yeri yönetimi ve kritik müdahale adımları anlatıldı.
Acil durumlarda doğru, hızlı ve bilinçli müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerin diğer kurumlarda da devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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