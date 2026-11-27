Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi yapıldı.

Kurum binasında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimde, genel ilk yardım bilgileri, olay yeri yönetimi ve kritik müdahale adımları anlatıldı.

Acil durumlarda doğru, hızlı ve bilinçli müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerin diğer kurumlarda da devam edeceği bildirildi.