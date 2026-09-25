Merzifon Kent Konseyi'nde Belediye Başkanı Alp Kargı tek aday olarak yeniden seçildi - Son Dakika
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Merzifon Kent Konseyi'nde Belediye Başkanı Alp Kargı tek aday olarak yeniden seçildi

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Merzifon Kent Konseyi\'nde Belediye Başkanı Alp Kargı tek aday olarak yeniden seçildi
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Merzifon Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, Akif Gülle Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tek aday Belediye Başkanı Alp Kargı, Kent Konseyi başkanlığına yeniden seçildi; Kargı, üç yıllık görev süresinde ortak akılla çalışılacağını söyledi.

Merzifon Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda tek aday olan Belediye Başkanı Alp Kargı Kent Konseyi Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Kargı, burada yaptığı konuşmada, ilçenin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmalarda tüm kesimlerin görüş ve önerilerinin önem taşıdığını ifade etti.

Kent Konseyi'nin şehir yönetimine katkı sunan önemli yapılardan biri olduğunu dile getiren Kargı, şunları söyledi:

"Kentimizin ortak akılla yönetilmesine ve katılımcı demokrasinin güçlenmesine önemli katkılar sunan Merzifon Kent Konseyimizin yeni dönem seçimlerini gerçekleştirdik. Üç yıl boyunca görev yapacak Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanlığı seçimlerinin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Merzifon'umuz için birlik, beraberlik ve ortak akılla güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum."

Kargı, konseyin yeni yürütme kurulu üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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