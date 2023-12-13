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Merzifon OSB Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Merzifon OSB Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, OSB'nin gelişmesi ve büyümesinin istihdama etkisi vurgulandı. Ayrıca, OSB'nin son durumu, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri de ele alındı.

Merzifon OSB Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
13.12.2023 - 16:39,
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Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon OSB'nin gelişmesi ve büyümesinin istihdama doğrudan etki ettiğini söyledi.

OSB'de sürdürülen çalışmaların üretim ve istihdama yönelik belirlendiğine dikkati çeken Güldoğan, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, OSB'nin son durumu, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri de görüşüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Merzifon OSB Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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