İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, ramazan ayının ikinci cuma gecesi, 100 bin kişinin teravih namazı kıldığı bildirildi.
Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, bugün yatsı ve teravih namazına 100 bin Müslümanın katıldığı belirtildi.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemiş, cuma namazlarına haftalarca yaklaşık 5 bin kişilik cemaat gelebilmişti.
İsrail polisi ile Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla saldırmıştı.
Ramazan ayının gelmesiyle İsrail polisinin kısıtlamaları hafifletmesiyle Mescid-i Aksa'da bugün 120 bin kişi cuma namazını kılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.
İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.
Son Dakika › Güncel › Mescid-i Aksa'da 100 Bin Kişi Teravih Namazı Kıldı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Tugay Kaya idaresindeki motosiklet, karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?