Mescid-i Aksa Protestosu

18.03.2026 23:47
ANFİDAP üyeleri, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını protesto etti ve hak ihlallerine dikkat çekti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti.

ANFİDAP üyeleri, Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazanın son teravih namazının ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına karşı protesto düzenledi.

Burada toplanan grup, "Aksa'ya Sahip Çık" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Platform adına basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, sadece bir kınama mesajı yayımlamak için toplanmadıklarını söyledi.

Şahin, İslam dünyasının kalbinin kanadığını belirterek, "İlk kıblemize zincirler vuruluyor, neden dünya, tarihin en büyük inanç ve yaşam hakkının ihlaline seyirci kalıyor." dedi.

Her bireyin ibadet, dini mecburiyetlerini yerine getirme hakkına sahip olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"İbadethaneler savaşın en kanlı anında bile dokunulmazlığı olan mukaddes mekanlardır. İşgalci İsrail rejimi tam 18 gündür Mescid-i Aksa'nın kapılarını asıl sahibi olan Müslümanlara tamamen kapatmış durumdadır. Ramazan ayında maneviyatın en zirve yaptığı günlerde Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurulması namaz kılanların darbedilmesi ve Harem-i Şerif'in çiğnenmesi sadece Müslümanlara değil tüm insanlığın ortak hukukuna ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir. Gün birlik olma günüdür. Zulme karşı durmak, başta İslam dünyası olmak üzere bütün insanlığın sorumluluğudur."

Platform üyeleri, basın açıklamasının ardından dua ederek, alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

