MESKİ Su Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK Denetimini Başarıyla Geçti

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından düzenlenen 3. Çevrim 2. Gözetim Denetimi'ni başarıyla tamamladı.

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, "TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler" standardı kapsamında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimden tam not aldı. Denetimde, 17025 Kalite Yönetim Sistemi'nin yanı sıra mevcut 132 adet akredite parametre incelendi.

Laboratuvara ilişkin olumlu yorumlar yapan TÜRKAK baş denetçileri, denetim sonrası bildirim formunda ise "Laboratuvar Personelinin TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standardının temel prensiplerini anlamış ve uygulamakta olduğu görülmüştür. Laboratuvar cihaz ve yerleşim olarak akreditasyon kapsamında belirtilen deneyleri yapabilecek nitelikte olup, personel ise teknik olarak kapsamda yer alan deneylere hakimdir" ifadelerini kullandı.

Denetimin ardından belgelendirme sürecinin de tamamlanmasıyla MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı kalitesini bir kez daha ispatlamış olacak.