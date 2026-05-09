Mesleki ve Teknik Eğitim Olimpiyatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesleki ve Teknik Eğitim Olimpiyatları

09.05.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 11-15 Mayıs'ta mesleki becerileri geliştirmek için olimpiyatlar düzenlenecek.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin mesleki bilgi ve uygulama becerilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek "Mesleki ve Teknik Eğitim Beceri Olimpiyatları", 11-15 Mayıs'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı çerçevesinde yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan yaklaşımla gerçekleştirilen ve mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeyi amaçlayan "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı etkinlikler, 81 ildeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında devam ediyor.

Bu kapsamda MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleki ve Teknik Eğitim Beceri Olimpiyatları" düzenlenecek.

Olimpiyatlarla, öğrencilerin üretim odaklı öğrenme süreçlerini desteklemek, mesleki bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek ve mesleki eğitime yönelik farkındalığı artırmak amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, bilişim teknolojilerinden gastronomiye, robotik kodlamadan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar birçok alanda yarışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara'nın farklı ilçelerinde mesleki ve teknik liselerde gerçekleştirilecek yarışmalar, 11-15 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışmalar kapsamında öğrencilerin robotik kodlama, gastronomi, grafik tasarım, metal teknolojisi, bilişim teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı, güzellik hizmetleri, kimya teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarında bilgi, beceri ve uygulama yeterlilikleri ele alınacak.

Olimpiyatların, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması, uygulamalı eğitimi güçlendirmesi ve sektörle işbirliğini artırması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesleki ve Teknik Eğitim Olimpiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:52:46. #7.13#
SON DAKİKA: Mesleki ve Teknik Eğitim Olimpiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.