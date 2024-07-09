MESOB Başkanı Şevket Keskin, yangından zarar gören esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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MESOB Başkanı Şevket Keskin, yangından zarar gören esnafı ziyaret etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, sanayi sitesinde çıkan yangın sonucu iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti. Keskin, esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek, kalıcı iş yerlerinin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşmelerde bulunarak mağdur esnafa destek sağlanmasına çalışacaklarını belirtti.

09.07.2024 17:12
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Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, sanayi sitesinde çıkan yangın sonucu iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

MESOB'dan yapılan açıklamaya göre, esnafı tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Keskin, can kaybının olmayışının tek teselli olduğunu belirtti.

Esnafın Malatya'da kalması için mücadele ettiğimiz bir dönem yaşadıklarını aktaran Keskin, "Esnafımız halen barakalarda ve konteynerlerde ticari hayatını sürdürmeye çalışıyor. Malatya'yı yerinde tutmaya çalışıyoruz. Kalıcı iş yerlerinin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Ticareti ayakta tutmadan bu şehri ayakta tutamazsınız. Malatya'nın mağduriyeti biran önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Başkan Keskin, iş yeri yanan esnafların büyük oranda maddi kayba uğradığına işaret ederek, ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşmelerde bulunarak mağdur esnafa destek sağlanmasına çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Şevket Keskin, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MESOB Başkanı Şevket Keskin, yangından zarar gören esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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