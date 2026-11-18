Dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yılında memleketi Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı'da (Momchilgrad) anıldı.

Mestanlı Belediyesi heyeti, Naim Süleymanoğlu Halter Spor Kulübü üyeleri ve Tarım ve Orman Meslek Lisesi öğrencileri, Mestanlı'da ünlü haltercinin anısına dikilen heykele çelenk bıraktı.

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan "Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu, yedişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Süleymanoğlu, siyaset, iş ve spor dünyasından isimlerin katıldığı törenle 9 yıl önce Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.