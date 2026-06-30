Mete Apartmanı Davası: 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi - Son Dakika
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Mete Apartmanı Davası: 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

30.06.2026 14:44
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Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın sorumlusuna 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin kamu görevlisi Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 15 katlı Mete Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin o dönem Seyhan Belediyesinin sorumluluk sahasında bulunan binanın yapımına izin verilmesine ilişkin eski kamu görevlisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Apartmanın yıkılmasıyla ilgili 18 Eylül 2025'te Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a, 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verildiği davayla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, başsavcılıkça kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporunda, Alim Erdoğan'ın "tali kusurlu" olduğunun, eski büro personeli Abdullah Sancar'ın ise "herhangi bir kusurunun bulunmadığı"nın belirlendiği aktarıldı.

İddianamede binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'nin hükümlerini karşılamadığı ifade edilerek, şunlar anlatıldı:

"Kullanılan malzemenin kalitesinin kurumsal olarak kontrol altında olması, sadece tek bir şahsın tasarrufunda olmaması için malzeme test sonuçlarının denetlenmesi, arşivlenmesi, müteahhit sicillerinin tutulması gerekmesine rağmen bina imalatındaki kusurlardan dolayı söz konusu bina ile ilgili olarak 5 Aralık 1997 tarih ve 62 sayılı yapı ruhsatını onaylayan ve görevli olan Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan'ın bu görevini gereği gibi yerine getirmeyerek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde yıkılan bahse konu binada göçük altında kalması sonucu 12 kişinin ölmesine neden olduğu belirlenmiştir."

Sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlatılan iddianamede, üzerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanığın yargılaması, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Dava

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. 17 Mart 2025'te, davanın dosyasına eklenen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 56 sayfalık yeni bilirkişi raporunda binanın inşasında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtilmişti.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Eylül 2025'te yapılan karar duruşmasında tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mete Apartmanı Davası: 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi - Son Dakika

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