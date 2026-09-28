Meteoroloji, Batı Karadeniz'in batısında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına için uyardı

Batı Karadeniz için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda görülebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.