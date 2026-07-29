Meteoroloji\'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji, Ordu, Giresun ve Samsun'un doğu kesimleri için kuvvetli sağanak, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu için ise kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtilerek, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, rüzgârın yurt genelinde genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.