Meteoroloji, Gaziantep çevresinde 2 saatlik gök gürültülü sağanak öngörüyor - Son Dakika
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Meteoroloji, Gaziantep çevresinde 2 saatlik gök gürültülü sağanak öngörüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep çevrelerinde 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep çevreleri için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, 2 saatlik periyotta Gaziantep çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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