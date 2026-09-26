Meteoroloji Kuzey Ege'nin kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekliyor

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 28 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.